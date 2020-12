Harold LeBel soutient qu’il n’a rien à se reprocher. Gilbert Rozon a été acquitté. Et c’est aujourd’hui qu’on saura ce qu’il adviendra d’Éric Salvail. Oui, c’est un sale temps pour les présumées victimes.

Il est ironique que l’ex-magnat de l’humour ait reçu son verdict de non-culpabilité la même journée où le comité transpartisan remettait son rapport. Dans celui-ci, 190 recommandations audacieuses. L’une des plus importantes étant de mettre sur pied AU PLUS VITE un tribunal dédié aux affaires de violence conjugale et d’agressions sexuelles.

Go !

J’espère que le gouvernement Legault fera preuve d’autant d’audace lorsque viendra le temps d’agir quant à ce qui y est suggéré.

À mon émission, Simon Jolin-Barrette s’est montré ouvert à la création de ce tribunal spécial, mais attendait les conclusions du rapport. Eh bien voilà. Il est déposé. C’est quoi la suite, monsieur le ministre ?

Ne pas lâcher

S’il faut retenir une chose du témoignage d’Annick Charette, qui accusait Rozon, c’est qu’il faut se tenir debout et continuer de porter plainte.

Il ne faut pas que l’acquittement de Gilbert Rozon, de Dominique Strauss-Kahn et de Jian Ghomeshi devienne le symbole de l’échec du mouvement #MeToo.

Si on se laisse museler, si on abandonne la justice traditionnelle au profit de la justice populaire, les agresseurs et agresseuses gagnent. La juge Hébert l’a d’ailleurs précisé : croire la victime à tout prix comme le suggère #MeToo n’a pas sa place en droit criminel.

Il faut donc que le système de justice soit mis devant ses propres écueils si on veut que les choses évoluent. Et pour ça, des gens doivent porter plainte.

Est-ce que l’année 2021 en sera une de changement ? Est-ce que le fardeau de la preuve cessera de reposer entièrement sur le dos des présumées victimes ? Est-ce qu’on cessera d’essayer d’invalider leurs témoignages ? Je veux bien y croire. Mais permettez-moi d’avoir un doute raisonnable.