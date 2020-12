Il y a 10 ans, le 18 décembre 2010, le Québécois Jean Pascal affrontait la légende de la boxe Bernard Hopkins au Colisée Pepsi de Québec. Un duel qui a marqué l’histoire de la boxe au Québec.

Photo d'archives

Si la décision a été une nulle majoritaire (cartes de 113-113, 114-114 et 114-112 pour Hopkins), le Québécois avait tout de même conservé ses ceintures WBO et IBO chez les mi-lourds.

Photo d'archives

Son entraîneur de l’époque, Marc Ramsay, se souvient comme si c’était hier du déroulement du combat qui a été en deux temps : à l’avantage de Pascal au début, puis d'Hopkins par la suite.

Photo d'archives

« Oui, peut-être au niveau de l’énergie, a souligné Ramsay lorsqu’il a été interrogé à savoir si Pascal avait "manqué de gaz", jeudi, sur les ondes de TVA Sports. Mais il y a surtout le fait que le combat avait tellement bien commencé. On parle des six premiers rounds où Hopkins est allé deux fois au tapis.»

« Moi comme entraîneur et Jean comme boxeur, on était un peu surpris que la soirée se passe aussi bien que ça. L’équipe est peut-être tombée sur le "cruise control" pour les six derniers rounds. Et ça a donné ce que ça a donné.»

Le Colisée Pepsi de Québec était plein à craquer et tout le monde sentait que quelque chose de spécial allait se produire.

« Le moment magique, on le sentait. L’énergie était vraiment particulière, a confié Ramsay. La capacité d’adaptation de Bernard Hopkins a été phénoménale. [...] Jean a été sur le "cruise control" et dans le coin on a été sur le "cruise control". On n’aurait jamais dû donner une deuxième chance. On aurait dû fermer les livres ce soir-là.»

Cinq mois plus tard, les deux combattants se sont à nouveau affrontés. Cette fois, Hopkins s'est imposé par décision unanime, au Centre Bell.