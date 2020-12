PCU : les erreurs de bonne foi ne seront pas sanctionnées, assure Trudeau

Pas moins de 441 000 Canadiens et Canadiennes qui ont reçu de la PCU au cours de l’année doivent désormais fournir des preuves qu’ils avaient droit à ces montants. L’Agence du revenu du Canada (ARC) leur a fait parvenir une lettre les invitants à se conformer, et à rembourser des montants qu’ils auraient perçus en trop, et ce avant le 31 décembre 2020.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Le Canada recevra 500 000 doses du vaccin Pfizer en janvier

Si ces prestataires ne remboursent pas, ils pourraient devoir payer des pénalités, selon l’ARC. Plusieurs personnes se disent prises au dépourvu, et expliquent que les règles n’étaient pas très claires au départ. Ces prestataires risquent de se retrouver avec de très grosses factures.

«Le gouvernement réclame 14 000$, que je n’ai pas», explique à TVA Nouvelles Valérie Saulnier, chanteuse et professeure de chant. Quand on regardait les critères d’admissibilité à la PCU, c’était vraiment 5000$ de revenu et ce n’était nullement spécifié si c’était brut, net, avant, après dépenses», déplore la contribuable.

«C’est injuste que le gouvernement revienne après les faits en disant “non, maintenant, vous devez rembourser”», déclare pour sa part le chef néodémocrate, Jagmeet Singh.

Trudeau calme le jeu

En point de presse vendredi matin, Justin Trudeau a assuré que l’ARC ne faisait que des vérifications et que les gens qui ont demandé la PCU de bonne foi n’auront pas à payer de pénalité.

«Je peux confirmer que les gens qui ont fait des erreurs de bonne foi qui n’auraient peut-être pas dû avoir ce paiement n’ont pas à s’inquiéter pour des pénalités ou pour des intérêts. On va travailler avec tout le monde. La pandémie est encore en cours, les gens sont encore et continuent d’être anxieux, inquiets. C’est un Noël pas comme les autres, je ne veux pas que les gens soient inquiets à ce niveau-là», a déclaré Justin Trudeau en point de presse vendredi matin.