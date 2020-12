Un cas de COVID-19 au palais de justice de Montréal

Un cas de COVID-19 a été détecté au palais de justice de Montréal.

«Une personne travaillant au ministère de la Justice au 15e étage du palais de justice de Montréal a reçu un résultat positif à un test relatif au dépistage de la COVID-19», a affirmé le Ministère de la Justice.

Une enquête a été menée et personne n’a eu d’exposition à risque, poursuit le ministère en ajoutant qu’une équipe de décontamination a sécurisé tous les lieux nécessaires.

«Soyez assurés que nous avons mis en place toutes les actions et les mesures de prévention requises en fonction de la situation, et ce, afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel.»

Depuis le début de la pandémie, la direction du palais de justice de Montréal a été proactive en instaurant de nombreuses mesures favorisant la distanciation physique. Chaque visiteur est également questionné à son arrivée, et personne ne peut entrer dans l’édifice sans s’être désinfecté les mains au préalable. Quelques cas ont été détectés dans les derniers mois, mais sans aucune conséquence grave.