Un don de 15 000$ grâce aux coupons

Alors que les demandes ont été plus nombreuses cette année chez Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, les donateurs ont pour leur part effectué des dons plus généreux.

C'est le cas d'Amélie Bérubé, une jeune femme de 24 ans, qui a fait un don d'une valeur de plus de 15 000$ grâce à des coupons-rabais.

«C'était un défi personnel parce que, l'an passé, j'avais donné 4600$, alors je m'étais dit que, cette année j'allais me rendre à 5000$. Finalement, je l'ai largement dépassé! J'ai donné 2000$ de ma poche là-dessus, alors j'aurais pu juste donner pour 2000$, mais avec les coupons, j'ai pu me rendre à 15 699», a-t-elle raconté.

Denrées, produits sanitaires, matériel scolaire: elle a amassé tous ces produits en deux mois seulement. Son portique de maison en était plein. Ayant un service de garde en milieu familial, elle a joint l'utile à l'agréable en laissant les enfants s'amuser à classer les articles et à compter les poches de riz.

«J'ai acheté 400 sacs de riz et je suis retournée m'en acheter à plein prix parce que je n'en avais plus pour chez moi», a-t-elle ajouté.

Son objectif pour l'an prochain sera de remettre à l'organisme 20 000$ de produits et de denrées.

Elle n'est pas la seule à avoir été généreuse cette année. Malgré la pandémie, les citoyens ont été plus nombreux à donner, et ils l'ont fait en plus grande quantité.

«Il y a deux mois, on achetait encore des denrées parce qu'on était plutôt vide. Les gens ont été vraiment généreux cette année, notre entrepôt est plein. On ne l'a jamais vu aussi plein dans les 3 dernières années», a décrit la directrice générale de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, Crystel Gilbert.

Ce qui manque, toutefois, ce sont des employés. Au moins 2 personnes devraient s'ajouter à l'équipe pour pouvoir opérer encore mieux.

L'organisme rappelle aux citoyens que les besoins seront tout aussi importants après la période des Fêtes.

Un projet de nouvel entrepôt à Roberval est également sur la table afin de mieux desservir le Lac-Saint-Jean.