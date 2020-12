COVID-19: vers une nouvelle phase de vaccination à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se montre encouragé par la première phase de sa campagne de vaccination à Québec, qui prend fin samedi soir, alors que le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer semble bien toléré et que les réticences d’une partie du personnel s’estompent.

Cinq jours après le début de la vaccination au CHSLD Saint-Antoine, qui faisait l’objet d’un projet pilote, la grande majorité des usagers, soit plus de 200, ont reçu leur première dose, sur deux, et on n’a déploré aucun effet indésirable jusqu’à présent.

Chez le personnel, au moment d’écrire ces lignes, le CIUSSS n’avait pu nous dire dans quelle proportion il a été immunisé.

Malgré l’hésitation de quelques travailleurs au commencement de l’opération, on assure que l’engouement est au rendez-vous et que l’adhésion est « excellente ».

Liste d’attente

D’ailleurs, d’après une porte-parole, Annie Ouellet, des employés qui étaient indécis au départ se sont ravisés pour finalement demander l’injection, et il a fallu les inscrire sur une liste d’attente.

Sur les 2925 doses qui ont été livrées à Québec, lundi dernier, 2625 étaient destinées au personnel de la santé, qui travaille près de la clientèle vulnérable dans les autres CHSLD de la Capitale-Nationale.

Encore 525 employés ont un rendez-vous samedi, ce qui devrait permettre d’écouler les doses restantes.

Un nouvel envoi de Pfizer est espéré dans les prochains jours, dans la capitale, ce qui marquera le début d’une deuxième phase de la campagne, toujours destinée à immuniser les populations prioritaires, avec l’ouverture d’un nouveau site à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

Partout dans la province, une vingtaine de cliniques ouvriront la semaine prochaine.

Des milliers de doses attendues

Les fioles devraient bientôt arriver à un rythme plus soutenu, car le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué que Pfizer compte envoyer 500 000 doses en janvier pour tout le pays, à raison de 125 000 par semaine, en plus des 249 000 doses attendues avant la fin de cette année.

Cela devrait permettre de protéger quelque 375 000 Canadiens d’ici la fin janvier.

Le gouvernement fédéral prévoit aussi recevoir jusqu’à 168 000 doses du vaccin de Moderna avant la fin du mois.

Rappelons que, selon plusieurs experts, même si les vaccins contre la COVID-19 ont été conçus en un temps record, aucun raccourci n’a été emprunté concernant leur sécurité.

— Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre