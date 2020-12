HALL, Patricia

Le 10 décembre 2020, en toute sérénité et comblée par sa vie, notre maman est allée rejoindre son mari, Aldas Thibault ainsi que sa petite-fille Karel.



Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Lucie), Jean et Lynn (Luc), ses petites-filles, Anik, Karine et Roxanne, leurs conjoints ainsi que plusieurs parents.



La famille accueillera parents et amis au :



le dimanche 24 janvier 2021 de 14h à 16h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h30.

En raison de la COVID-19, la cérémonie commémorative aura lieu pour la famille proche et les membres de la parenté qui seront avisés avant cette date (maximum de personnes permises au salon).

Des dons à la Société canadienne du cancer sont suggérés.