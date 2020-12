VAILLANCOURT LEGAULT

Jacqueline



Notre mère Jacqueline Legault Vaillancourt est décédée, le mercredi 9 décembre 2020, des suites de la COVID-19.Elle laisse dans le chagrin ses enfants, Carole, Diane et Roger (Lucie), ses petits-enfants, Alexandra (Charles), Etienne et Emilie, son frère Pierre ainsi qu'autres parents et amis.Remerciements sincères à Steve Beauchamp qui était présent pour elle et pour nous.En cette période difficile, offrons de l'espoir: si possible, faites parvenir des fleurs à une personne proche de vous.Une cérémonie sera tenue à une date ultérieure.