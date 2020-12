Gagnon, André

Avec grande tristesse, nous vous informons du décès du pianiste, compositeur, chef d'orchestre et arrangeur/orchestrateur québécois André Gagnon ce jeudi 3 décembre 2020, à Montréal, des suites de la maladie à corps de Lewy.



En paix et en douceur, il s'en est allé.



Fils d'Amanda Lajoie, originaire de Kamouraska, et de David Gagnon, natif de Saint-Pacôme, André voit le jour à Saint-Pacôme-de-Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Benjamin d'une fratrie de dix-neuf frères et sœurs, il laisse dans le deuil, sa sœur Janine (feu Roch Santerre), son frère Jean-Louis (Charlotte Lebel), son beau-frère Rosaire Lévesque (feu Rita Gagnon) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et amis de jeunesse. Il rejoint ainsi ses sœurs et frères : Yvette (Georges Bernier), Madeleine, Colette (Jos-Alfred Lévesque), Roger (Jeannine Ouellet), Marguerite, Rita, Denyse (Paul Laframboise), Raymond-Marie (Réjane Dionne), Robert-David (Carmelle Laverdière). Sept frères et sœurs sont décédés en bas âge : Gérard, Louis-Marie, Gilberte, Thérèse, Vincent-Yvon, Benoit-Robert et Raymonde-Françoise. Sa famille a toujours été son port d'attache et bien qu'il ait parcouru le monde, un retour à Saint-Pacôme signifiait pour lui un retour " dans la maison du bonheur ".



Il sera également regretté par la famille de Lisette et Benoît Riopel d'Entrelacs ainsi que par son assistante et amie Francyne Furtado. De nombreux amis, complices et collaborateurs ainsi que ses fidèles admirateurs d'ici et d'ailleurs - plus particulièrement au Japon et en Corée du Sud - le pleurent déjà.



Cet immense artiste dont le succès au Québec, au Canada et à l'étranger est redevable tant à ses qualités d'interprète qu'à la diffusion de ses compositions inspirées entre autres par ses souvenirs d'enfance dans sa région du Bas Saint-Laurent ( Neiges ), par ses voyages à l'intérieur du Québec ( Charlevoix, Kamouraska ) et par sa fascination pour le grand fleuve qui traverse ce pays avant de se jeter dans la mer ( Le Saint-Laurent ). À l'instar des grands paroliers du Québec sur le plan des mots, André Gagnon a créé un vocabulaire musical riche, populaire et unique, né du croisement du classique - voire même du baroque - et de l' instrumentarium du XXe siècle.



Officier de l'Ordre du Canada, Officier de l'Ordre national du Québec, Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, et Prix Hommage 2018 des Artistes pour la Paix ne sont que quelques-unes des nombreuses distinctions reçues au fil de sa longue et riche carrière.



En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité avec la famille et quelques proches du défunt à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 23 janvier 2021 à 13h00. L'inhumation aura lieu le jour même au Cimetière de Saint-Pacôme. Une célébration commémorative sera tenue à Montréal le vendredi 3 décembre 2021.



Nous tenons à remercier sincèrement le Dr Alain Robillard : tout au long de ce difficile parcours qu'est la maladie, il a su trouver et dispenser par son humanisme et sa très grande sensibilité, les mots, les soins et le temps pour alléger autant la souffrance physique que morale de notre frère, oncle et ami.



Merci également au Dr Paul Lévesque pour sa présence, sa grande disponibilité et son soutien indéfectible; à la Dre Aurélie Chapdelaine, au Dr Luc Loiselle, à Guy, à Jean-Claude et à tout le personnel de l'Hôpital Notre-Dame pour leur écoute et leurs soins des derniers moments; sans oublier le personnel du CLSC de Saint-Louis-du-Parc, la Dre Sandra Verdon et Lise Saint-Jean M.S.c,inf..



Un merci particulier à sa nièce Marie-Andrée et son conjoint René pour leur hospitalité et leurs bons soins lors de ses séjours à Saint-Pacôme.



Nous tenons enfin à témoigner toute notre reconnaissance aux accompagnateurs et accompagnatrices qui ont fidèlement pris soin d'André au fil des trois dernières années : Abdou, Caroline, Cathy, Diane, Ian, Jean, Jesus, Lisette, Louis, Louisa, Lucette, Marie, Mathieu, Michael, Peggy-Ann, Simon, Soufiane, Stéphane et Sylvain. Nous remercions particulièrement Xavier-Pier Côté pour toute son implication.



Pour transmettre votre soutien à la famille et partager un souvenir, vous pouvez écrire au registre mis en ligne au www.memoria.ca.



Pour celles et ceux qui le désirent, un don serait apprécié à l'un des organismes suivants :



La Société Alzheimer

Les petits-frères

Fonds Jean-Carignan