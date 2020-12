NORRIS, André

À Longueuil, le 8 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André Norris époux de Mme Micheline Gagné.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Richard (Joane), sa fille Lyne (Yves), ses petits-enfants, Michel (Marie-Ève), Pascal et Stéphane (Jing), ses 5 arrière-petits-enfants, de nombreux parents et amis.



La famille aimerait remercier le CLSC Longueuil Ouest et particulièrement son infirmière Lina Albaran qui lui a apporté soins et tendresse.



Un hommage lui sera rendu en 2021.



Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer, serait apprécié.



Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles se feront à une date ultérieure.



LA MAISON DARCHE