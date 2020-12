PROVENÇAL, Rolland

Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 6 décembre 2020, est décédé Monsieur Rolland Provençal à l'âge de 89 ans.



Outre son épouse Lise Beauchemin, le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Marilène Gauthier) et Isabelle (Benoit Fortin), ses petits-enfants : Samuel, Sandrine, Anthony et Élodie.



Lui survivent également ses frères et ses soeurs : Gérard (feu Alboma Gosselin), Cécile (Léo Brunelle) et Thérèse (Roger Brunelle), feu Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.



La famille de Monsieur Rolland Provençal recevra les condoléances, le dimanche 27 décembre 2020 à 13 h, au :





MAUSOLÉE LALIME

1325, RUE GIROUARD EST

SAINT-HYACINTHE

450-774-6417 www.ubaldlalime.com



Une liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 15 h en la chapelle du Mausolée Lalime suivie de la disposition des cendres au Columbarium du Mausolée.



Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire pour le Mausolée.