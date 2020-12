RANGER, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Ranger, survenu le vendredi 11 décembre 2020, à l'âge de 79 ans. Il était le conjoint de M. Pierre Dubois, demeurant à Sainte-Élisabeth.Il laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa famille: son frère Jean (Huguette Goulet), sa soeur Danielle (José Barrette), et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.En raison de la pandémie actuelle, les funérailles sont reportées à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.La Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.La direction funéraire a été confiée à madame Dominique Brunet, pour laSAINT-JEAN-DE-MATHA99 RUE LESSARDSAINT-JEAN-DE-MATHAMembre de la Fédération descoopératives funéraires du Québec