FOURNIER, Réal



À Châteauguay, le 11 décembre 2020, est décédé Réal Fournier, à l'âge de 91 ans. Natif de ville St-Pierre et retraité du Canadien Pacifique.Il laisse dans le deuil son épouse Annette Fournier (née Lalonde), ses enfants Johanne (Pierre Guimond), Nathalie (Darren Headley), ses petits-fils Vincent Chevrier (Marie Lyne Riendeau) et Philippe Chevrier, ainsi qu'autres parents et amis.Il a mené une vie heureuse et bien remplie. Il était un homme exceptionnel au sourire contagieux, aimé de tous. Il a été un époux attentionné, un père bienveillant et surtout un excellent grand-père.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie ainsi que l'inhumation auront lieu ultérieurement.450 699-9919www.alexandrenicole.com