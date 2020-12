DI NARDO, Mario

À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 4 décembre 2020, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Mario Di Nardo, demeurant à Massueville.

M. Di Nardo laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.

La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval,





le mercredi 30 décembre 2020 entre 12h et 14h. Les mesures de distanciation doivent être respectées et le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps (25 personnes maximum à la fois à l'intérieur du complexe). À 13h30 il y aura une captation en direct de la cérémonie sur le site d'Urgel Bourgie Athos.



La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Sorel.

Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.