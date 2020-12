LEFEBVRE, Marthe

Née à Montréal et domiciliée sur la rue Laval, Marthe Lefebvre est décédée le 9 décembre 2020 à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie qu'elle a courageusement combattue.



Fille de feu Gérard Lefebvre et de feu Marthe Venne, elle laisse dans le deuil son conjoint Normand Demers, ses soeurs Josèphe (feu Jean-Pierre Lapointe), Marie Louise, Agathe (Daniel Des Ormeaux) ainsi que son frère Gabriel (Brigitte Mathieu), de même que neveux, nièces, parents et de nombreux amis.



Afin de lui rendre un dernier hommage, famille et amis seront présents pour vous recevoir lors d'une messe à l'église Sacré-Coeur de Montréal en la matinée du 15 mai 2021 et lors de l'inhumation qui aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 13h cette même journée.



CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES