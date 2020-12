DUTIN, Jean

Jean est parti, sereinement, ce 13 décembre, bien entouré de Louise, sa femme depuis 65 ans et de ses enfants, Philippe, Marc et Claire.



Sculpteur émérite et artiste passionné, il a transmis à son entourage son amour pour la culture, les arts ... ses sculptures ont fait le tour du monde notamment grâce à une collaboration soutenue auprès de facteurs d'orgues du Québec. Sa quête de beauté a illuminé sa vie ... un beau voyage au long cours partagé avec sa famille.



Il laisse dans la peine sa belle-fille Julie et ses petites-filles Sarah et Émilie; son beau-frère Marc (Phaneuf), sa belle-soeur Susan; ses neveux et nièces JanLouy, Jacky, Pierre, André, Colette, Yves et Caroline; de nombreux cousins et amis.



En témoignage de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation québécoise du cancer.



Une cérémonie commémorative aura lieu dès que les proches et amis pourront être réunis.