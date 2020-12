VEILLEUX, Charles

Charles Veilleux nous a quittés le 14 décembre 2020, à la suite d'un infarctus.



Sa mort a été rapide et laisse dans le deuil ses deux enfants, Charles- Laurent et David-Alexandre, son ex-épouse Vilma, ses soeurs Anita et Martine, son frère Pierre-André, ses nombreux parents et amis.



Chef d'entreprise, Charles était un visionnaire à l'esprit raffiné, vif et perspicace qui avait le sens de la justice et de l'équité.



C'était un homme au grand coeur, généreux, et un père dévoué. Ses enfants étaient pour lui ce qu'il avait de plus précieux au monde. Débordant d'amour, il réunissait ceux qu'il aimait autour de bonnes tables qu'il préparait avec soin.



Tous ceux qu'ils l'ont côtoyé ont pu prendre la mesure de son âme de philosophe. D'une curiosité insatiable, il était passionné de lecture et affectionnait particulièrement les débats d'idées. Ces conversations animées sur divers sujets vont manquer aux siens et à ses amis.



Amoureux des voyages, Charles entame son ultime voyage, celui qui nous attend tous. Son départ laissera un vide dans la vie des siens, mais plein de gratitude dans leurs coeurs pour tout le bonheur qu'il a su leur donner et toutes les grandes valeurs humaines qu'il leur a léguées.



Un dernier hommage sera rendu le 21 décembre 2020, de 13h à 18h, au:



CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES



4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

MONTRÉAL, 514-342-8000