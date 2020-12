BANNON, Michel

À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 11 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Michel Bannon.



Il laisse dans le deuil ses enfants Pascal (Cindy) et Marylène (Steve), ses petits-enfants Kym, Tommy, Joanie, Maïka, Jade, Gabryel, David, Audrey et Roxanne, son frère Daniel (Sylvie), ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 26 décembre 2020 de 11h à 16h30 au complexe





Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles seront célébrées en privé ce même jour à 16h30.



La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour leur soutien et les bons soins prodigués.