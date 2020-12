À Montréal, le lundi 14 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 93 ans, Marcel Landry, époux de Gisèle Chamberland.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Rosalie), Lyse (Richard), Nicole, Yves (Terri), Danielle (Raymond), Claude (Manon) et Alain, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés, ses frères et soeurs, parents et amis.



Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu ultérieurement.