DANCAUSE, Fleurette



À St-Eustache, le 13 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Fleurette Dancause, épouse de feu Rosaire Boileau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Francine Arbic), Claudyne (P. Richard Lépine) et Louis (Judith Quevillon); ses petits-enfants Vincent, Julie, Geneviève, Marie-Pier et Jean-Sébastien, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie, l'inhumation se fera en toute intimité.