PLANTE, Jeannette (née PAYETTE)

À Montréal, le mardi 15 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 100 ans , Jeannette Payette, épouse de feu Armand Plante.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Tatiana), Michel (Lyne) et François (Sophie), ses petits-enfants Véronique, Catherine, Isabelle, Virginie, Justine et Félix, son frère Jocelyn, ses belles-soeurs Henriette et Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.



Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, il n'y aura pas de funérailles. L'inhumation privée aura lieu au cimetière St-Laurent le mardi 29 décembre 2020 à 14h.



Une cérémonie commémorative sera célébrée à une date ultérieure.