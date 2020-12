CÔTÉ FILTEAU, Georgette



À l'hôpital de Sainte-Croix de Drummondville, le 14 décembre 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, Madame Georgette Filteau Côté, épouse de Gaétan Côté, domiciliée à Victoriaville.Mme Georgette Filteau Côté laisse dans le deuil son époux M. Gaétan Côté, ses enfants: Diane, Daniel, Francine (François Belleau), Lucie (Roland Allard), Gilles, Susy (Éric De la Durantaye) et Patrick (Annie St-Amand), ses dix petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants.Mme Georgette Filteau Côté laisse également dans le deuil, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 28 décembre 2020 en soirée de 19h à 21h et mardi, journée des funérailles, à partir de 10h, en tout respect des mesures de distanciation et d'hygiène imposées par la Santé publique au620, BOUL. DES BOIS-FRANCS SUDVICTORIAVILLE, G6P 5X2Les funérailles auront lieu le mardi 29 décembre 2020 à 13h à l'église de Saint-Christophe d'Arthabaska.La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Madame Georgette Filteau Côté.