PARÉ, Suzanne



À Montréal, le 16 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Suzanne Paré, fille de feu Laurette Meloche et de feu Georges Paré.Épouse depuis 54 ans de feu Robert Lemieux, architecte, décédé le 26 juin 2020, elle laisse dans le deuil ses filles Véronique (Daniel) et Émilie (Martin); ses petits-enfants Ludovic, Laurent, Christophe, Lorie et Colin; sa soeur de coeur, Colette; sa filleule Pascale; son accompagnante dévouée Francine Catudal ainsi que plusieurs parents et amis.Elle a tenu à remercier Mme Lucille Vachon, qui a pris soin de ses filles en les aimant comme les siennes.Employée de la ville de Verdun, elle aura été une pionnière pour l'obtention de meilleures conditions de travail pour les femmes. Elle aura mené plusieurs combats pour, entre autres, conserver son emploi après son mariage, le récupérer après ses accouchements et accéder à un fonds de pension.Elle aura transmis à ses filles son insoumission naturelle, sa combativité et sa grande franchise.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Pour toute information concernant l'enterrement à venir, ou pour faire parvenir vos condoléances par écrit, écrivez àdecessuzannepare@hotmail.comSi vous le souhaitez, un don à l'Association pulmonaire du Québec en sa mémoire serait apprécié.