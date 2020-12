CHAPDELAINE, Lucille



Au CHSLD Les Pommetiers de Beloeil, le 14 décembre 2020, est décédé Madame Lucille Chapdelaine à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse en premières noces de feu Rosaire Landry et en deuxièmes noces de feu Jean-Guy Loiselle.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Gilles Landry (Madeleine Tanguay) et Claire Landry (Jean- Bernard Paquette), ses petits-enfants : Jean-François (Alexandra Brindle), Iannick (Milly Lévesque), Pierre-Luc (Aude Beaugrand), ses arrière-petits-enfants : Léo-Émile, Malik, Axelle. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Lucille Chapdelaine recevra les condoléances le mardi 22 décembre 2020 à midi, au:1325, RUE GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.comUne Liturgie de la parole sera célébrée le même jour à 13h30 en la chapelle du Mausolée, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Hugues. Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire pour le salon et l'église.