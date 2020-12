COITEUX, Georges

À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 11 décembre 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Georges Coiteux, époux de madame Micheline Villemaire; fils de feu Frédéric Coiteux et feu Robertine Amireault.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Éric (Hélène Lespérance), Patrick (Patrice Pouliot) et Anic (Alvaro Perez del Solar) ainsi que ses petits-enfants Vincent, Delphine et Anne-Sophie Coiteux et Sacha et Maya Perez del Solar ainsi que ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Né à Repentigny, il y a grandi et fut l'un de ses entrepreneurs qui aura fait fleurir la région. Il a aussi évolué 12 ans dans la police de Montréal dans les années 60 et 70 avant de se consacrer à ses entreprises.



La famille accueillera parents et ami(e)s au salon funéraire;



le lundi 21 décembre 2020 dès 12h, les funérailles seront célébrées à l'église De La Purification à 15h sur invitation.

Pour souligner vos condoléances, la famille suggère des dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière de l'hôpital Pierre-Le Gardeur (www.effetpapillon.ca/la-fondation).



Au salon et à l'église, le port du masque et la distanciation de 2 mètres sont obligatoires.