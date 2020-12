MONTPLAISIR, Isabelle



Au Centre l'Assomption de Saint-Léonard d'Aston, le 14 décembre 2020, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Isabelle Montplaisir, fille de feu Alice Montplaisir et de feu Georges Montplaisir, demeurant à Saint-Léonard d'Aston.L'ont précédée ses soeurs et ses frères: Germaine (feu Henri Beaulac), Stanislas (feu Jeannine Audet), Jacques (feu Rosemound Daneau), Thérèse (feu Claude Dufresne), Madeleine (feu Cyrille Proulx), Claude (Gisèle Dufresne), Jean-Marie (feu Bernadette Poirier), Grégoire (feu Marie-Paule Dubuc), Aurèle (feu Rita Tourigny), Lucie (Paul Derigaud), Alice et Louise.Madame Isabelle Montplaisir laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Les funérailles auront lieu ultérieurement.