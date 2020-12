URGOLO, Lidia

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons qu'à Montréal, le lundi 14 décembre, à l'aube de ses 60 ans, est décédée Lidia Urgolo, épouse d'André Tremblay, fille de feu Fausto Urgolo et de Paolina Riccio.



Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants Mathieu (Karla) et Marco, ses frères Frankie (Anna), Piero (Linda) et Dino (Maria) ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Dû aux restrictions sanitaires actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité familiale. Vous êtes tous invités à vous recueillir devant les cendres, dès mardi 22 décembre 2020, au Mausolée St-Martin:



Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.