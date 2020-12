LYRETTE, Guy



Nous vous informons du décès de Guy Lyrette, époux de feu Jacqueline Renaud, à l'âge honorable de 93 ans, le 12 mai 2020.Mon père à défier le temps. Toujours prêt à aider sa famille, parenté, amis, voisins. Ce fut un homme d'affaires connu du domaine du couvre plancher, distribution d'équipements de nettoyage professionnels.Il a été synonyme de force et dévouement.Prenant sa retraite en 2008, il a fait du bénévolat.La mise en niche a été faite en septembre au Cimetière St-Martin.Il laisse dans le deuil ses filles Céline, Marie, son fils feu Daniel (Hélène), sa petite-fille Judith (Martin), son petit-fils Alexandre (Roxane) et ses arrière-petits enfants Sean, Kristophe, Kassy, Éva-Rose, parenté, amis, voisins.Remerciements au Dr Jao et l'équipe de l'hôpital du Sacré-Coeur.