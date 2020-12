FLUET, Fernand



Le 12 décembre, à Saint- Eustache, est décédé Fernand Fluet, à l'âge de 68 ans. Il était domicilié à Laval-Ouest.Fils de feu Aline Lapointe et de feu Marcel Fluet, il laisse dans le deuil ses fils Martin et Patrick, ses petits-enfants Zachary, Rébéca, Mariange (Sam) et Édouard, ses frères Richard et François, ainsi que son meilleur ami Jean-Marc. Il était un homme profondément généreux, honnête et aimant. Son départ laisse un grand vide dans nos coeurs. Repose en paix Fern.Vous pouvez transmettre vos pensées à la famille par courriel :fluetpatrick@hotmail.com