COLLIN, Alfred

À Laval, le 17 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Alfred Collin, époux de feu Mme Gabrielle Demers.



Il laisse dans le deuil sa conjointe Rollande Roy Courtemanche, ses enfants Nicole (feu Alain), Monique (Michel), Michel (Thérèse), Jacques (Ginette), Jocelyn (Carole) et Yves (France), ses plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le dimanche 27 décembre 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire