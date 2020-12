MALO, Paul

Paul Malo, né à Montréal le 6 mai 1927, nous a quittés mardi matin le 15 décembre 2020 pour aller rejoindre sa défunte épouse Gaétane, le grand amour de sa vie, ainsi que ses frères et sa soeur qui lui auront tellement manqué. Il laisse dans le deuil ses fils Pierre et Michel, sa fille Marie-Josée, ses petits-enfants Christian et Claudine, son frère Denis et sa belle-soeur Josée. Bon nombre de ses amis, il en avait plusieurs, sont partis avant lui, mais ceux qui restent le regretteront aussi.



Car Paul avait assurément bien des talents, mais sans doute son plus grand consistait en cette capacité de faire sentir à son vis-à-vis qu'il était écouté, compris. Il avait cette façon, cette diplomatie lui permettant de mettre l'autre à l'aise, tout à fait en confiance. Un talent qui l'aura bien servi au long de presque 40 années de carrière comme conseiller en placements. Mais que dire de ses enfants, qui bien avant ont pu bénéficier de ce solide phare, rempli d'optimisme et pour qui l'ardeur au travail représentait le meilleur atout pour atteindre le succès dans la vie! La devise de Paul : on se retrousse les manches et on regarde en avant pour trouver une solution. Car une solution, pour un pur optimiste comme lui, il y en a toujours une, il s'agit de ne pas pencher l'échine et garder espoir, et surtout, le sens de l'humour. Une attitude venue encore une fois à sa rescousse pour faire face à plus de 15 ans aux prises avec la terrible maladie de Parkinson. Difficile de trouver de quoi rire avec un tel incurable syndrome, sauf pour Paul, qui gardait la tête haute malgré tout. Nombreux sont les témoignages qui font foi de sa jovialité, son sourire séducteur, sa vivacité. Il aura finalement fallu rien de moins que le coronavirus pour mettre un terme à ses jours, une fin amère.



Papa, grand-papa, Paul, tu vas nous manquer terriblement, mais ton souvenir reste indélébile dans nos cœurs et nous tenterons de ne jamais oublier ton enseignement de patience, de compréhension, de courage, d'amour. Merci!



Vu la situation actuelle, la rencontre des proches et la cérémonie sont reportées à plus tard, un autre avis suivra en conséquence.



