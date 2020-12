Âme: «Le jazz est une question d’amour» — Pete Docter

Dans son tout nouveau film d’animation, Pete Docter (Là-haut, Sens dessus dessous) s’intéresse à l’âme. Un sujet bien ambitieux que le patron de la création chez Pixar rend amusant, léger et attendrissant, et dont il détaille le processus lors d’une entrevue.

Pour celui qui planche sur le projet depuis 2016, l’étincelle de départ a pris naissance sous forme de questions. «Vous êtes-vous déjà demandé d’où nous venions? Je ne parle pas des bébés et de tout ça, mais de ce qui fait de nous ce que nous sommes. D’où vient notre personnalité? Je crois que nous sommes bien plus que notre peau et nos os. Il doit y avoir un endroit, avant la naissance, où se forme la personnalité.»

«C’est cette idée que nous avons alors commencé à explorer, la notion d’un “grand avant” où nos âmes nous sont données avec nos traits de caractère. Et, quelques milliers de décisions plus tard, c’est devenu ce film», indique-t-il à l’Agence QMI.

Âme suit Joe Gardner (voix de Jamie Foxx dans la version originale), un professeur de musique qui a toujours rêvé de devenir musicien de jazz. Au moment où il a enfin la possibilité de se produire sur scène, un accident le propulse dans l’au-delà. Il y fait la connaissance de 22 (voix de Tina Fey), une âme qui préfère rester dans le «grand avant» plutôt que de prendre forme humaine.

Lente gestation

Au départ intitulé Glint (Reflet, en français), le projet a éveillé la curiosité de la productrice Dana Murray, collaboratrice de longue date du réalisateur et coscénariste. Et lorsque Kemp Powers s’est joint à l’équipe il y a trois ans, d’abord comme consultant puis comme coscénariste, «la structure du film était en place. Les personnages n’étaient pas encore complètement définis et il fallait encore travailler certains éléments clés du scénario», a-t-il expliqué.

Chez Pixar, un film d’animation est un long processus, fait de nombreux essais et autant d’erreurs. «Il faut que les gens sachent qu’ils voient la neuvième ou la dixième version du film, a souligné Kemp Powers. Il y a des versions entières qui sont restées sur le plancher de la salle de montage. Nous avons dû mener les protagonistes sur différents chemins avant de trouver celui qui se trouve dans la version définitive.»

Le fait que Joe soit un musicien de jazz «est central à la thèse que nous exposons dans le film. Au départ, nous avons fait ce choix pour le style, pour l’intérêt. Nous voulions trouver une discipline artistique autour de laquelle le public se rallierait. Un pianiste de jazz est amusant à regarder. Ensuite, nous nous sommes aperçus que le jazz est une question d’amour. On ne devient pas musicien de jazz pour gagner de l’argent et être célèbre», a détaillé Pete Docter.

«Nous avons ensuite trouvé cette citation de Herbie Hancock qui parlait d’une fois où il avait joué avec Miles Davis. Il expliquait qu’il avait pincé la mauvaise corde et qu’il avait alors pensé avoir fait échouer le concert. Miles Davis a alors joué des notes pour que l’accord fait par Hancock sonne juste. Ce que dit Herbie, c'est que Miles Davis a utilisé l’accord comme quelque chose de nouveau et a essayé d’en faire quelque chose qui avait une valeur. Cela nous a semblé non seulement une excellente définition d’un musicien de jazz, mais aussi de nous par rapport à la vie.»

«On ne contrôle aucun des facteurs qui contribuent à notre vie. On ne choisit pas nos parents, où nous naissons, rien de tout cela, mais on peut prendre ce qui nous est donné et en faire quelque chose qui possède une valeur», a-t-il commenté.

Incontournables

Parce que Joe veut retrouver sa vie, lui et 22 passent du temps dans l’existence du musicien. De plus, Joe est le premier protagoniste noir d’un film d’animation de Pixar. C’est pour cette raison que Kemp Powers tenait à inclure une scène qui se déroule chez un barbier, lieu indispensable pour la communauté noire. «C’est une idée que j’ai soumise directement à Pete», a dit le coscénariste.

Chacun des artisans de Âme tenait à inclure un élément significatif. «Nous avons failli ne pas voir les âmes perdues, a ajouté Dana Murray. Je suis ravie qu’elles aient été incluses; je crois que bon nombre de spectateurs se retrouveront dans ces scènes.»

Pour Peter Docter, il s’agit de «la scène dans laquelle Joe joue sa vie au piano. Nous avons cherché comment articuler cette scène pendant très longtemps, a-t-il dit. Nous étions attirés par le fait d’avoir une révélation sur sa propre vie pendant qu’on joue d’un instrument de musique».

Parce que Âme touche à des sujets religieux, spirituels et philosophiques, l’équipe «a effectué énormément de recherches. Nous avons parlé à beaucoup de consultants religieux, a raconté Pete Docter. Pour moi, l’une des grandes récompenses de ce film est d’avoir pu explorer et remettre en question mes croyances sur une base quotidienne. Ça a été une expérience particulièrement enrichissante».

Le film est émaillé de visuels qui feront sourire les adultes, comme ce bateau pirate qui navigue dans le monde des âmes perdues. Ces contenus psychédéliques font néanmoins partie d’un processus créatif on ne peut plus sérieux, ainsi que l’a détaillé Pete Docter.

«La manière dont nous fonctionnons pour l’histoire est que nous disposons du scénario. Bien sûr, Kemp et Mike [Jones, coscénariste qui occupe une place d’artiste senior au sein de la compagnie] écrivent, mais nous disposons également d’une équipe de sept ou huit auteurs. Très tôt dans le processus, l’un d’eux, un Australien, a mentionné cette idée d’un plan astral. Il en a ensuite parlé à notre directeur des décors, Steve Pilcher, qui a conçu un univers bleu, ce genre de bleu qui fait presque mal aux yeux, très beau et très évocateur.»

Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les idées les plus farfelues qui n’avaient pas été retenues, Dana Murray a éclaté de rire avant de répondre: «Beaucoup d’idées étranges sont à l’écran!» Kemp Powers a dévoilé que «le bateau [du plan astral] n’a pas toujours été un bateau. Vous vous rappelez que, pendant un moment, il a ressemblé à un gril de George Foreman?».

Pete Docter n’a aucun regret quant à la sortie décalée de Âme, prévue au départ pour le mois de juin. «Nous aimerions que le film soit présenté sur grand écran puisqu’il a été conçu et pensé pour ça. Je veux dire aux spectateurs de ne pas le regarder sur leurs téléphones, je veux leur dire de le regarder sur un plus grand écran!»

Un film aussi pour les adultes

Âme n’est pas qu’un long métrage pour les jeunes; les adultes y trouvent leur compte, et ce, dès les premières minutes. «Les débuts des projets de Pete émanent d’un endroit très personnel. De fait, de nombreuses thématiques s’adressent aux adultes», a souligné Dana Murray.

«Mais nous pensons toujours aux familles dans leur ensemble, des grands-parents aux parents, en passant par les tout petits enfants. Nous essayons toujours d’inclure plusieurs niveaux de visuel, de comédie et de thématiques. Mais oui, les films [de Pete] émanent toujours d’un lieu très égoïste.»

Âme sera disponible via Disney+ dès le 25 décembre.