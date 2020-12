Anthony Duclair mise sur lui

MONTRÉAL | Anthony Duclair a opté pour un pari assez rare dans les sphères de la LNH. À 25 ans, il a congédié son agent Philippe Lecavalier pour se représenter lui-même.

Duclair a finalement trouvé sa prochaine destination à quelques jours seulement de l’ouverture de la saison dans la LNH, prévue pour le 13 janvier. Le 17 décembre, il a paraphé un contrat d’un an et 1,7 million avec les Panthers de la Floride.

Il en sera donc à une sixième équipe déjà dans la LNH après des arrêts avec les Rangers de New York, les Coyotes de l’Arizona, les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d’Ottawa.

Dans une visioconférence organisée par les Panthers samedi, Duclair a expliqué sa décision de négocier ce dernier contrat sans l’entremise d’un agent.

« Ça fait quelques années que je bouge un peu partout dans la LNH, a rappelé Duclair. Cet été, je voulais juste prendre ma carrière entre mes mains. Je voulais partager mon histoire avec certains directeurs généraux dans la LNH. Je voulais aussi leur dire que je ne suis pas le même Anthony Duclair qu’à 20 ans. J’ai gagné beaucoup en maturité, autant sur la glace qu’à l’extérieur. »

« J’ai reçu une réponse semblable de plusieurs DG de la LNH. Ils me disaient aussi qu’il voyait ça en moi que j’étais maintenant un jeune homme plus mature dans mon jeu. Je sais que plusieurs DG ont respecté ce que je faisais. Je voulais connaître les réponses des DG sans passer par un agent. Des fois, l’agent cherche à te protéger. J’avais en tête de me représenter moi-même et j’aimais aussi avoir l’occasion d’apprendre sur l’aspect business du hockey. »

Pas un cas unique

À l’été 2017, Andreï Markov avait choisi de négocier lui-même son contrat avec Marc Bergevin. Markov n’avait finalement pas réussi à s’entendre avec le Canadien. Le Russe a terminé sa carrière sans ne jamais atteindre le plateau des 1000 matchs dans la LNH et avec le CH. Il a joué deux ans avec le AK-Bars de Kazan et une autre saison avec le Lokomotiv de Yaroslavl dans la KHL avant d’accrocher ses patins après la saison 2019-2020.

Au mois de juillet 2018, Drew Doughty avait également surpris la planète hockey en remerciant ses agents de longue date, Don Meehan et Mark Guy. Le défenseur avait lui-même négocié sa très lucrative prolongation de contrat de 8 ans et 88 millions (11 millions par année).

Doughty avait toutefois un immense pouvoir de négociations avec les Kings avec ses deux bagues de la Coupe Stanley (2012-2014), son titre du trophée Norris (2016) et ses deux médailles d’or aux Jeux olympiques avec l’équipe canadienne en 2010 et 2014.

Fausses rumeurs

Duclair n’a pas obtenu un contrat à la Doughty, mais il a réussi à se trouver une nouvelle équipe dans la LNH, contrairement à Markov qui s’imaginait uniquement à Montréal.

À Ottawa l’an dernier, Duclair avait atteint des sommets personnels pour les buts (23), les tirs (189) et le temps de jeu moyen (16 min 16 s). Avec 40 points en seulement 66 matchs, il a connu sa meilleure production depuis sa deuxième saison dans la LNH où il avait récolté 44 points en 81 matchs avec les Coyotes.

« J’ai eu beaucoup de temps pour analyser les formations des équipes de la LNH. Je cherchais une équipe où je pouvais bien cadrer. Je crois que ce sera le cas avec les Panthers. Ils ont des joueurs très talentueux comme Barkov et Huberdeau. Je connais aussi assez bien Bill Zito, le DG des Panthers, pour l’avoir côtoyé avec les Blue Jackets. »

Duclair a également tenu à démentir une information. Il n’a jamais refusé une entente à long terme avec les Sénateurs. Différents sites parlaient d’une proposition de trois ans à 4,25 millions en moyenne par année.

« J’avais reçu une offre de contrat d’un an de la part des Sénateurs, a expliqué Duclair. J’ai lu des rumeurs sur internet et je faisais juste rire. Je trouvais ça comique. Les gens ont le droit de parler. Mais je sais ce que les Sens m’ont proposé. Maintenant, je suis juste heureux de me joindre aux Panthers. »