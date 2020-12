Brexit: Paris n’exclut pas des négociations au-delà de dimanche

Le secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, n’a pas exclu samedi que les ultimes négociations en cours entre Européens et Britanniques sur leur relation post-Brexit se poursuivent au-delà de dimanche, contre la volonté du Parlement européen.

« À l’heure où je vous parle, il y a encore des négociations », et « on va essayer d’avancer dans les heures qui viennent », a souligné M. Beaune sur France Inter. Mais « il est normal de ne pas dire “écoutez, c’est dimanche soir on s’arrête, et donc je sacrifie tout”. On ne fera pas ça, parce que ce qui est en jeu ce sont des secteurs entiers, comme la pêche, ce sont les conditions de concurrence pour nos entreprises dans la durée », a-t-il fait valoir.

Le Parlement européen a averti pour sa part vouloir un accord d’ici « dimanche minuit », pour l’examiner et le ratifier afin qu’il puisse entrer en vigueur le 1er janvier, une fois que le divorce avec le Royaume-Uni — qui a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier dernier — sera définitif.

« Je sais que c’est difficile, que c’est parfois compliqué à comprendre, mais c’est nécessaire de prendre ce temps-là et de ne pas sacrifier nos intérêts sous la pression d’un calendrier », a insisté samedi le secrétaire d’État français.

« Il ne faut jamais négocier avec une forme de pression du temps parce que dans ces cas-là vous êtes amenés à faire des concessions pour avoir fini quoi qu’il arrive », a-t-il estimé. « Nous on ne veut pas d’un accord à tout prix (...) Nous négocions là le plus grand accord potentiellement que l’UE n’a jamais conclu, qui nous engage pour des années ».