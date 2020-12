C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jacques Francoglio.



Jacques est décédé à l'Hôpital général de Montréal dimanche matin le 13 décembre 2020 à l'âge de 96 ans.



Outre son épouse Rose Manacorda, il laisse dans le deuil son fils Pierre Francoglio (Diane Lamothe), son fils Patrick Francoglio et plusieurs parents et amis.



La famille tient à remercier les équipes médicales et le personnel soignant de l'Hôpital général de Montréal et de l'Hôpital Catherine Booth pour les soins prodigués.



En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité. Merci de votre compréhension.



La famille recevra les condoléances et les marques de sympathie par la poste ou par courriel sur le site web du:

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES





4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

MONTRÉAL, QC H3V 1E7

www.dignitequebec.com