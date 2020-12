GOUPIL, Denise

À Montréal, le 13 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Denise Goupil, épouse de Guy Nobert.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Jean et Francine, Alain et Sylvie; ses petits-enfants: Martin, Stéphanie et Marc, Sarah, Mélodie; ses arrière-petits-enfants: Kyliam, Rosie, Élliot et Alice, son frère Maurice et Claudette, sa soeur Jacqueline, les enfants de son époux Pierre et Carmen, André et Jocelyne, Sylvie, Luc et Sylvie et plusieurs parents et amis.



En raison de la situation actuelle les funérailles seront célébrées en privé.