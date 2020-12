GIANGI, Gabriel, PhD.



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès paisible de Gabriel Giangi, PhD., survenu le lundi 14 décembre 2020 à l'âge de 89 ans, suite à une vie bien remplie et active. Gabriel fut le père dévoué de Céline (Pascal) et Denis (Joanna) et grand-père de Gabriel, Lucas, et Jordan. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur, Rita, et son frère, Victor, et de nombreux neveux et nièces.Nous nous souviendrons toujours de Gabriel comme l'homme vif, drôle et dynamique qu'il était. Toujours actif et aidant, ses élèves du Cégep de Maisonneuve et de l'Académie Kells se rappelleront de lui comme un professeur de mathématiques gentil et plein d'humour. Sa vie était remplie d'amour, de voyages, d'apprentissage, d'enseignement et de célébrations. Né en Égypte, il a voyagé en Europe dans sa jeunesse, où il a étudié, et plus tard a enseigné les mathématiques aux jésuites. Il manquera beaucoup à toute sa famille élargie et à ses amis, et tous ceux qui l'ont connu et aimé au cours de sa vie.Nous tenons à remercier le personnel du Manoir de l'Ouest-de-l'Île et les médecins et infirmières du CHUM pour leurs soins et leur aide au cours de ses derniers mois.En raison de restrictions dues à la COVID-19, une cérémonie privée a eu lieu pour la famille immédiate.Au lieu de fleurs, des dons à Parkinson Canada peuvent être faits.