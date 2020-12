SÉVIGNY, Niola Stonehouse



Le 14 décembre 2020, à l'âge de 93 ans est décédée Niola Stonehouse, épouse de feu Armand Sévigny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Rose-Marie) et Jacques, ses petites-filles Sélica-Marie (Richard), Danica (Kevin), Marika (Shanoor), ses soeurs Gilberte et Monique, son frère Maurice ses neveux et nièces ainsi qu'autre parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, la famille se recueillera dans l'intimité.Au lieu de fleurs un don au Carrefour d'Entraide de Lachine serait apprécié.J.J. CARDINALwww.jjcardinal.ca 514-639-1511