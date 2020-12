DESROSIERS, Thérèse

De Ste-Thérèse (ayant résidée à Rivière-Rouge), le mardi 15 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Thérèse Desrosiers.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique et Alan, ses petits-enfants Liam et Marika, sa soeur Lucie (Richard), ses neveux et nièces Ian, Pierre et Daphnée ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances au :

COMPLEXE FUNÉRAIRE RÉGIONAL GUAY



418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE

www.salonsfunerairesguay.com

le dimanche 3 janvier 2021 de 13h à 16h.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du cancer du sein.