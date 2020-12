La famille a le regret de vous annoncer le décès de Yvon Laporte survenu à Montebello le samedi 12 décembre 2020 à l'âge de 81 ans.



Il laisse dans le deuil son fils Denis Laporte et sa bru Nathalie Beaulieu, sa fille Josée Laporte et son gendre Yves Desroches; ses petits-enfants Philippe, Anabelle, Vincent et Noémie; ses soeurs Denise, Viviane et Yollande ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Selon ses volontés, il n'y aura aucun rassemblement ni service funéraire.