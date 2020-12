Le 7 décembre, à l'âge de 65 ans, est décédée Diane Daigle.



Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.

Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.

La famille vous remercie pour toutes les marques de sympathie faites à leur égard.



Une cérémonie aura lieu plus tard en 2021.

LA MAISON DARCHE