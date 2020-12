PILON, Sylvain

Entouré de sa famille, à l'Ascension, est décédé le 30 novembre 2020, à l'âge de 57 ans, Monsieur Sylvain Pilon, fils de Jean-Claude Pilon et de Cécile Desnoyers.



Il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien et Marjolie (Cédrick), ses frères Michel (Guylaine) et Christian (Hélène), de même que sa soeur Jocelyne (Jean). Monsieur Pilon laisse également sa belle-famille, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis.



Selon les volontés du défunt et compte tenu de la pandémie, l'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.



En mémoire de Monsieur Sylvain Pilon et considérant, l'extraordinaire service reçut à la Maison de soins palliatifs, la famille vous propose de faire un don à la Fondation du CHDL-CRHV centre de service hôpital de Rivière-Rouge (1525, rue l'Annonciation Nord, Rivière-Rouge, (Québec), J0T 1T0).



La Coopérative funéraire Brunet du 473 rue l'Annonciation Sud à Rivière-Rouge offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.