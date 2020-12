DOZOIS (BLAIS), Jocelyne

De St-Bruno-de-Montarville, le 16 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jocelyne Dozois, autrefois de Boucherville, prédécédée de son ex-époux monsieur Pierre-Paul Blais.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie, François (Karolyne Beaudoin), ses petits-enfants Christophe, Alexanne, Maïté et Vicky, sa sœur Lorraine (Michel), ses frères Roger (Andrée), Michel (Jocelyne), Patrick (Diane), Daniel (Nicole), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.

En raison des circonstances actuelles, il y aura une cérémonie à une date ultérieure en 2021.



La famille remercie le personnel de la Résidence des Patriotes de Beloeil et de la Maison Source Bleue de Boucherville.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.



(www.maisonsourcebleue.ca)



Les arrangements funéraires ont été confiés au:



