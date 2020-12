Keith Urban se souvient de Québec

Keith Urban n’est pas près d’oublier l’accueil que lui réservaient les Québécois la première fois qu’il a donné un concert chez nous, en 2015, au Festival d’été de Québec.

« Je donnais une entrevue il y a deux jours, et on m’a demandé de nommer les concerts favoris de toute ma carrière. Le Festival d’été de Québec arrivait numéro un », confie-t-il d’entrée de jeu au Journal, dans une entrevue accordée en vidéoconférence, dans le cadre de la promotion de son plus récent album, The Speed Of Now Part 1.

Si certains artistes, pour être flatteurs, nous disent souvent en entrevue que leur meilleur moment en carrière s’est passé chez nous, Keith Urban semble visiblement sincère, et il y a une raison pour le croire.

Après des années de carrière, Québec était pour lui un tout nouveau marché : jamais il n’avait mis les pieds chez nous. Pourtant, 50 000 personnes l’attendaient sur les Plaines ce soir-là, dit-il, et connaissaient même ses chansons.

« Les gens, l’ambiance, l’énergie de la foule, c’était comme je ne l’avais jamais vu, assure-t-il. Le soir d’avant, j’étais allé voir le spectacle de Skrillex et Diplo. La foule était tellement vivante. Mais pour mon spectacle, je ne savais pas à quoi m’attendre. Et l’énergie était la même ! C’était le paradis, vraiment », laisse-t-il tomber, confirmant qu’il sera de retour au Québec dans sa prochaine tournée, qui appuiera la sortie de ce 10e album studio.

Habitué à remplir des stades partout dans le monde, de faire chanter et danser des milliers de personnes entassées, il est toutefois bien conscient qu’il sera un des derniers à pouvoir retrouver les concerts d’avant.

Le coup d’envoi de sa tournée, décembre 2021, est prévu en Australie. « J’ai l’impression que 2022 sera une grosse année de tournée, et c’est à ce moment que je pourrai revenir au Québec », précise le gagnant de quatre Grammy.

Disons qu’une tournée de concerts intimes n’est pas une option pour Urban, chez qui l’on décèle un faible enthousiasme à l’idée de donner des concerts virtuels. « C’est comme se tenir à l’extérieur d’une boîte de nuit en regardant tout le monde par la fenêtre », compare-t-il en riant.

Teinté par la pandémie

D’ailleurs, c’est un peu la technologie « qui nous amène dans des dimensions qui ne sont pas humaines », dit-il, ce qui lui a inspiré le titre The Speed of Now, qui signifie pour lui qu’il faut profiter du moment présent. Un titre trouvé avant la pandémie, mais plus symbolique que jamais, affirme-t-il.

Lorsque la pandémie a frappé en mars, le chanteur de 53 ans précise que les trois quarts de l’album étaient finis.

Avec Nile Rodgers et Eric Church

Comme il a l’habitude de le faire, Keith Urban s’est entouré de solides collaborateurs pour chacune des pièces, comme Nile Rodgers, Eg White, Eric Church et Breland, un jeune artiste prometteur associé au country trap. Tout sauf individualiste, son désir d’unir les influences se reflète dans ces rencontres improbables.

« J’ai un esprit très collaboratif, dit-il. Je pense que c’est dû au fait que je suis guitariste à la base, et que je suis habitué à toujours travailler avec d’autres musiciens. Ce que j’aime, c’est que ça fait toujours ressortir quelque chose de nouveau, qui ne serait pas arrivé si j’avais travaillé tout seul et que je n’avais pas interagi avec cette personne. »