Langue française: Trudeau a failli à la tâche

Avant d’exposer le problème auquel notre pays fait face, je tiens à expliquer ma vision du bilinguisme au Canada.

Les communautés francophones d’un océan à l’autre sont entourées par des communautés anglophones beaucoup plus importantes.

La stratégie que nous priorisons est inefficace. La condition du français est en train de s’effriter à une vitesse effarante. Le français est vu par les nouveaux arrivants et les anglophones qui s’installent dans des régions plus francophones comme un mal nécessaire. Le français ne devrait pas être un obstacle à la prospérité, mais bien un outil pour l’atteindre.

Le français et l’anglais devraient aller de pair au lieu d’être deux forces opposées. Nous devons encourager un vrai bilinguisme pour permettre aux communautés francophones et anglophones d’être réellement unies et pour briser les barrières linguistiques qui freinent tant de gens.

Cela étant dit, le gouvernement Trudeau a failli à sa tâche et la décision qu’il a prise pour favoriser l’organisme UNIS en est une preuve grandiose.

Un scandale

Ce genre de comportement venant de la part de l’équipe Trudeau est tout à fait inacceptable. Surtout que ce n’est pas la première fois, mais bien la troisième fois que Justin Trudeau lui-même n’est pas en mesure, ou refuse de reconnaître un conflit d’intérêts lorsque cela l’avantage.

Le niveau de corruption dans ce scandale est tellement grand. UNIS graisse la patte à Trudeau et sa famille et reçoit un contrat de 900 M$. UNIS touche la coquette somme de 43,5 M$. Le tout, sans appel d’offres et sans vérification.

Comme de fait, l’organisme n’était pas qualifié du tout. L’octroi de ce contrat allait même à l’encontre de la Loi sur les langues officielles. Force est de constater que ce manquement envers les communautés francophones n’allait pas arrêter notre beau premier ministre dans son intention de récompenser UNIS pour ses bonnes actions envers l’« élite » libérale.

Ce serait la moindre des choses que Trudeau considère les francophones lorsqu’il retourne l’ascenseur à ses amis.

Photo d’archives, Ben Pelosse

Manque de respect envers le français

Étrangement, ce n’est pas la seule fois que les libéraux manquent de respect envers l’une des deux langues officielles de notre grand pays.

Une députée québécoise libérale a récemment mis en doute le déclin de la langue française au Québec. Quelle ironie ! Cette députée a été élue dans un comté de Montréal, région où le français est le plus menacé.

Les propos que cette députée a tenus étaient tellement irrespectueux que même Mélanie Joly, la ministre libérale responsable des langues officielles, l’a corrigée sur la place publique.

La députée en question s’est excusée pour ses propos insensibles sur les réseaux sociaux, mais c’était trop peu trop tard. Elle avait, une fois de plus, démontré que les libéraux ne se préoccupent pas de la situation du français au Canada, et encore moins au Québec.

Ce genre de propos n’est pas nouveau venant de la part de hauts placés du parti libéral. En septembre dernier, la directrice du Parti libéral du Canada a affirmé sur les réseaux sociaux que la loi 101 serait « oppressive » et qu’elle aurait « gâché » l’éducation en langue anglaise.

Elles se sont toutes deux excusées lorsqu’elles ont fait face à la critique et la deuxième a même supprimé sa publication.

Malheureusement pour les francophones au Canada, ces deux personnes semblent dire tout haut ce que le gouvernement libéral pense tout bas. Leurs excuses n’arrangeront pas la situation du français au Canada.

Peu importe l’opinion des libéraux au sujet du déclin de la langue française, il est tout simplement irresponsable de suggérer qu’il n’existe pas.

Nous ne pouvons nous permettre en tant que nation bilingue de mettre de côté l’une de nos langues fondatrices.

Après avoir constaté que le français est en chute libre, la moindre des choses que le gouvernement libéral devrait faire serait d’offrir des services équivalents en anglais comme en français.

Le français est dans l’eau chaude partout au Canada et même au Québec. Le gouvernement nous sert ses belles paroles habituelles et semble nous promettre que la langue française n’a jamais été en aussi bonne forme.

Force est de constater que cela est complètement faux et qu’il faut remédier à la situation.

Le manque de respect apparent envers la langue française dans les actions du gouvernement devrait tous nous alarmer.

Le programme concocté par le gouvernement fédéral et UNIS n’a pas été conçu dans le respect de la Loi sur les langues officielles.

Le gouvernement doit expliquer le raisonnement derrière la décision d’octroyer le contrat de la distribution des bourses à un organisme qui n’était pas en mesure d’offrir ses services dans les deux langues officielles.

Ce genre d’action ne peut pas rester sans conséquence.

Leo Housakos

Sénateur