Les Fêtes 2020

Il y aura un Noël et rien dedans. Est-ce une bonne ou une triste nouvelle ?

Au moins, il n’y aura pas de Boxing Day, là où tu découvres dans les rabais miraculeux des choses que tu as payées trois fois le prix, deux semaines avant.

Il est évident que le nombre de conducteurs paquetés ou gelés (ou les deux) sur les routes sera considérablement moins élevé qu’à l’habitude.

Pas de discussions de gars chauds sur la politique, la religion, et même rien à se mettre sous la dent concernant le Canadien.

Pas de père Noël pompette qui traverse la maison lunettes embuées et bottes pleines de neige et qui fait peur à tous les enfants en bas de 2 ans.

Oubliez les manteaux tout trempes de la visite sur le lit, les claques mélangées et les bottes qui bloquent la porte d’entrée.

Pas de chorale qui fausse à la messe de minuit où on tousse en échos et se mouche en duo.

Pas d’heures interminables à faire cuire de la bouffe sauce et cholestérol qui ne sera mangée qu’à moitié et de la vaisselle à n’en plus finir.

Et les fumeurs, pas de cendrier dans le garage où, depuis que le neveu a commencé le cégep, on sent aussi les effluves de pot.

Et l’autre mononcle qui arrive avec sa bouteille de piquette rouge d’Argentine en chantant « dans tous les cantons, y a des filles et des garçons... ».

Et ma tante charmante en bas de nylon et dentier aux dents trop grosses qui chiale contre l’hiver même en été, rappelant en te toussant dans la face qu’elle part pour la Floride la semaine suivante.

Il n’y aura pas de beau-frère qui t’accroche avec son cellulaire pour te montrer les photos de ses pneus d’hiver, du chevreuil qu’il a raté, du chalet qu’il voulait louer et de Gildor Roy croisé au Canadian Tire il y a deux ans.

Il n’y aura pas de cadeaux obligés à du monde que tu ne connais pas ou que tu n’aimes pas, dans un échange aussi improvisé qu’inutile.

Et le 26 et le 2... pas de gueule de bois. Car il neige dans nos têtes...

Ça va bien aller, qu’y disent...

TI-PAQUET

Parole d’ado : « J’ai fouillé dans tout le dépanneur et je n’ai jamais été capable de trouver une pinte de lait tranchée. »

Pas surpris que Tremblant soit maintenant en zone rouge. Habituellement, c’est quand on sort de Tremblant qu’on est dans le rouge.

« Pas de party cette année, la grosse dinde ? » (Le petit poulet)

S’en vient la nouvelle bande dessinée « Astérix et les Assymptomatix ».

Je déballe enfin le dernier des rouleaux de papier de toilette que j’avais achetés en mars.

Mon voisin commence à disjoncter avec le confinement. Je l’ai vu parler à son chien... J’ai raconté ça à mon aspirateur, on était morts de rire !

Lu sur Facebook. Je viens de renouveler ma garde-robe de printemps. Je me suis acheté cinq pyjamas.

Y me semblait bien aussi que le père Noël était un service essentiel.