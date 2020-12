NFL: une pénalité de 12 500$ pour Marcus Peters

Le demi de coin des Ravens de Baltimore Marcus Peters a reçu une amende de 12 500$ de la NFL pour conduite antisportive, après avoir semblé cracher dans le dos du receveur Jarvis Landry, lundi, lors d’un match contre les Browns de Cleveland.

C’est ce qu’on rapporté samedi plusieurs médias, dont ESPN.

L’agent du joueur, Doug Hendrickson, a indiqué sur Twitter que lui et le joueur feraient appel de cette sanction. Il a déclaré que Peters n’avait craché sur personne.

Cet incident, survenu au premier quart du match remporté 47 à 42 par les Ravens, a créé des remous cette semaine dans la NFL.

Landry a réagi jeudi en traitant Peters de lâche. «D’attendre que mon dos soit tourné pour faire ça? Fais-le en pleine face. Sois un homme si tu veux faire quelque chose comme ça», a dit le joueur des Browns.

Plus tard en journée, le joueur des Ravens a nié avoir craché intentionnellement sur Landry. «D’où je viens, quand tu as un problème avec quelqu’un, tu le règles face à face. Quiconque croit que j’ai intentionnellement craché sur lui ne me connaît pas, c’est aussi simple.»