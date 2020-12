Produits au rabais en quantité insuffisante?

Vous avez trouvé le cadeau idéal pour l’être cher et – bonne nouvelle ! – il est en solde cette semaine ! Vous arrivez au magasin à l’ouverture pour mettre la main sur l’objet convoité, mais il n’y en a déjà plus d’offert... Avant de rebrousser chemin, faites quelques vérifications.

Des mentions obligatoires

En général, lorsque les commerçants font de la publicité sur un produit, ils doivent l’avoir en quantité suffisante pour répondre à la demande prévisible du public. S’ils n’ont pas le produit en quantité suffisante, ils doivent mentionner deux choses dans leur publicité :

quantité limitée » ou « jusqu’à épuisement des stocks », ou une autre formulation similaire et

la quantité offerte en magasin.

Un commerçant n’enfreint pas alors la loi s’il croyait raisonnablement qu’il avait un stock suffisant pour répondre à la demande, mais que la demande s’est révélée plus importante que prévu.

Vos options

Si un produit annoncé n’est plus offert et que le commerçant n’a pas indiqué ces deux informations, on peut vous offrir un « bon d’achat différé ». Ce bon vous permettra d’acheter le produit au même prix lorsqu’il sera de nouveau offert.

Vous ne pouvez pas attendre que le produit le soit ? La loi vous permet de demander au commerçant de vous vendre un produit similaire de valeur égale ou supérieure au prix du produit en solde.

Si le commerçant ne veut pas vous offrir de bon différé ou s’il ne veut pas vous vendre un produit similaire de valeur égale ou supérieure au prix du produit en solde, vous pouvez porter plainte à l’Office de la protection du consommateur.