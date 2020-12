Toujours 5 ou 6 livres en cours

Quelques semaines seulement après la parution de Trois mois tout au plus, son quatrième livre, l’imprésario et animateur Josélito Michaud nous ouvre les portes de sa propre bibliothèque.

Est-ce qu’il y a un livre qui, plus que n’importe quel autre, a beaucoup compté dans votre vie ?

Oui, Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Quand j’étais petit, je me sentais moi aussi comme un enfant sur une autre planète. J’étais très solitaire et il y avait tellement de violence dans mon entourage que Le petit prince était mon refuge. Jusqu’à mes 18 ans, ça a donc été un livre très important. Est ensuite arrivé L’alchimiste de Paulo Coehlo, qui m’a aidé à comprendre qu’on cherchait souvent trop loin ce qui était déjà à l’intérieur de nous...

Jusqu’à présent, quels ont été vos plus gros coups de cœur ?

Toute l’œuvre de Dany Laferrière, qui est remarquable. Mais si je devais citer un livre de lui, ça serait Tout bouge autour de moi, qui m’a beaucoup marqué. Il y raconte ce qu’il a vu et comment il s’est senti quand Haïti s’est effondré, en janvier 2010.

Il y a aussi La liste de mes envies de Grégoire Delacourt. Un livre que j’ai adoré pour la simplicité des personnages, qui vont découvrir ce que ça fait, quand l’argent débarque soudainement dans votre vie. C’est un livre magnifique qui pourrait facilement s’apparenter au monde de Michel Tremblay. J’aime lorsque quelque chose vient nous confronter à qui on est véritablement.

L’étranger d’Albert Camus a aussi été un coup de cœur, parce que c’est un livre rempli de cynisme et, en même temps, rempli de lucidité. Il fait partie des lectures obligatoires à l’école et il gagne à être relu plus tard.

Et quelle a été votre toute dernière belle découverte ?

J’ai lu dans ma vie au-delà de 350 biographies parce que je me suis intéressé à la gloire et que je voulais comprendre comment certaines personnes s’étaient rendues au sommet. Alors il y a Sois toi et t’es belle d’Ève Salvail. J’ai adoré ce livre-là, qui est plein de franchise. Il démystifie le monde de la mode et il permet de voir que, derrière tout ce qui brille, il y a beaucoup de détresse. Comme quoi la gloire ne répare absolument rien. Du côté français, mon coup de cœur est Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Un livre criant de vérité qui traduit cette volonté d’aller jusqu’au sommet pour te rendre compte que ça t’isole. J’aime beaucoup les biographies quand elles expriment toute la complexité de l’être humain.

En ce moment, quels livres peut-on voir sur votre table de salon ?

À la plaque, le nouveau livre de Ricardo. J’aime beaucoup les livres de recettes, et j’achète également tous ceux de Marilou ou de Josée di Stasio ! Il y a aussi Un jour viendra couleur d’orange, le nouveau Grégoire Delacourt, Une terre promise de Barack Obama (le prochain livre que je vais lire) et Un lien familial de Nadine Bismuth, que je compte relire bientôt.

Chez moi, j’ai une immense bibliothèque au mur. Un de mes grands rêves, c’est de m’arrêter pendant un an et de lire tout ce que j’ai envie de lire.

Vous pouvez maintenant nous parler d’un roman que vous avez été incapable de lâcher de la première à la dernière ligne ?

Sorties de secours de Caroline Langlade. Je l’ai lu en deux soirs et j’ai été incapable de respirer tout du long. Caroline Langlade est l’une des survivantes du Bataclan. Elle s’en est tirée sans blessures apparentes, mais elle n’a pas tardé à comprendre combien celles de l’âme étaient difficiles à soigner. Je me suis beaucoup inspiré de ce livre-là pour comprendre comment survivent ceux qui restent.

Du côté des classiques, qu’aimeriez-vous avoir le temps de lire ?

Ici, je dirais plutôt relire. Et ça serait À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C’est tellement complexe que je souhaiterais le relire pour mieux en saisir toutes les nuances. Quand je serai vieux, j’aimerais aussi relire des passages du Nouveau Testament, pour voir si ce qu’on vit présentement y figure quelque part.

Pour nous aider à décrocher complètement pendant le temps des Fêtes, quelles seraient vos meilleures recommandations ?