Un baume musical pour les Fêtes

Pour plusieurs, Noël est synonyme de bonheur, de magie et de célébration. Mais pour d’autres, il s’agit d’une période mélancolique et parfois même difficile. Ce deuxième groupe, Mélissa Bédard en a déjà fait partie. Elle les comprend. Et elle leur dédie aujourd’hui son tout premier concert de Noël virtuel.

« Je pensais beaucoup aux personnes âgées, ou aux gens qui sont seuls durant les Fêtes. C’est une période qui peut être tellement décourageante en temps normal, alors ça l’est deux fois plus en temps de pandémie. Mon but, c’est de leur changer les idées le temps d’un spectacle, de mettre un baume sur leur cœur », avance la chanteuse en entretien au Journal.

Des Noëls difficiles, Mélissa Bédard en a connu. Le décès de sa mère, survenu subitement alors que la chanteuse n’avait que 10 ans, est venu assombrir ses Fêtes durant de nombreuses années.

C’est lorsqu’elle est devenue mère à son tour qu’elle a enfin repris goût aux célébrations.

« Quand j’étais jeune, je disais au père Noël que je ne voulais pas de cadeaux, que je voulais juste qu’il me ramène ma maman. Je vis des beaux Noëls depuis que j’ai mes enfants, avant ils étaient ternis par cette absence-là. C’est fort la magie des Fêtes, mais quand il te manque un aussi gros morceau, c’est plus terne », confie-t-elle.

Espoir et réconfort

Bref, elle est très bien placée pour comprendre ceux qui ont besoin d’un peu de réconfort en ces temps difficiles.

Elle a ainsi fait un tri parmi les plus grands classiques des Fêtes en gardant en tête une ligne directrice bien précise : prioriser les airs réconfortants et porteurs d’espoir. Elle revisite donc, en compagnie de choristes et d’une poignée de musiciens, les Père Noël arrive ce soir, J’ai vu maman embrasser le père Noël et autres Petit papa Noël traditionnels, mais également l’immortelle Hallelujah, empruntée à Leonard Cohen.

Et, fait à noter, les détenteurs de billets pour ce concert virtuel pourront le visionner quand bon leur semblera à compter de mardi, mais également aussi souvent qu’ils le souhaitent, et ce jusqu’au 6 janvier inclusivement.

Retour à l’académie

Une fois les Fêtes terminées, la chanteuse amorcera une année 2021 qui s’annonce bien occupée. Plusieurs projets doivent pour l’instant être tus, mais un certain contrat a quant à lui été dévoilé au début du mois.

Neuf ans après y avoir été révélée, Mélissa Bédard reprendra donc cet hiver le chemin de Star Académie, cette fois au sein de l’escouade spéciale formée pour l’occasion. Dans ce nouveau rôle – qu’elle partagera avec Pierre-Yves Roy-Desmarais –, la chanteuse assurera le pont entre le public et la nouvelle cohorte d’académiciens en visitant les familles, amis et fans de ces stars en puissance.

Et qui sait, peut-être aura-t-elle l’occasion de prodiguer certains conseils aux nouveaux résidents de l’Académie.

« J’aimerais surtout pouvoir leur dire de profiter pleinement de leur passage à l’émission. Ça passe tellement vite, c’est facile de se laisser emporter par le tourbillon. Mais moi, je prenais le temps chaque jour de me rappeler que j’étais chanceuse de faire partie de cette aventure-là », avance-t-elle.

► Les billets pour le concert de Noël de Mélissa Bédard sont désormais disponibles sur le site web de la chanteuse (www.melissabedard.com) et celui du Point de vente (www.lepointdevente.com).